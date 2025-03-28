Alzheimer hastasına demir borulu dayak

Kaynak: İHA

Tekirdağ Çorlu'da bir genç, kulağına sopayla vurmasına sinirlendiği Alzheimer hastası yaşlı adamı demir boruyla döverek yaraladı.

Nusratiye Mahallesi Derman Kümeevler mevkiinde 17 yaşındaki İ.E. ile 75 yaşındaki Alzheimer rahatsızlığı bulunan M.İ. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yolda tartışma yaşandı.

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İ.E., tartışma esnasında kulağına sopayla vurmasına sinirlenen M.İ.'ye demir boruyla saldırdı. Başından yaralanan yaşlı adam kanlar içinde kaldı.

Yaralı Alzheimer hastası M.İ., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından İ.E. polis tarafından gözaltına alındı.

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