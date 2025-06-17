Alzheimer hastasının acı sonu: Kayıp Gülizar Şanlı'nın cansız bedeni Kızılırmak Nehri’nde bulundu!

Esentepe Mahallesi’nde yaşayan, evli ve üç çocuk annesi Alzheimer hastası Gülizar Şanlı, 15 Haziran Pazar günü saat 22.00 civarında evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, AFAD ve ANDA ekipleri, kent merkezinde kapsamlı arama çalışması başlattı.

Ekipler, Şanlı’yı bulmak için 25 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Şanlı’nın son olarak Karşıyaka Mahallesi civarında görüldüğü belirlendi. Ancak buradaki aramalardan sonuç alınamadı.

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DALGIÇLAR BULDU



Bu sabah yeniden yoğunlaştırılan aramalar kapsamında Kızılırmak Nehri’nde dalgıç ekipleri tarama yaptı. Saat 13.00 civarında nehirde yürütülen çalışmalar sonucunda Gülizar Şanlı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

Nehirden çıkarılan Şanlı’nın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Şanlı’nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belli olacak.

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