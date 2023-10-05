Alzheimer tedavisinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı

Alzheimer hastalığı, dünyada milyonlarca insanı etkileyen ve beyinde geri dönüşü olmayan bir hasara yol açan bir hastalıktır.

2030 yılında 76 milyon, 2050 yılında ise 135,5 milyon insanın bu hastalığa yakalanacağı tahmin edilmektedir. Bu hastalığın tedavisi için henüz kesin bir çözüm bulunmamıştır, ancak son yıllarda bazı ilerlemeler kaydedilmiştir.

Bazı ilaçlar, Alzheimer hastalığının erken evrelerinde kullanılarak hücre kaybını önlemeye veya yavaşlatmaya yardımcı olabilmektedir.

Alzheimer hastalığının belirtileri, hastalığın başlangıcında hafif olabilir ve fark edilmeyebilir. Ancak zamanla, bu belirtiler daha şiddetli hale gelir ve kişinin günlük yaşamını etkiler.

Alzheimer hastalığı genellikle yaşlılarda görülse de, daha genç kişilerde de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, yaş ilerledikçe unutkanlık veya zihinsel bozukluk yaşayan kişilerin bir doktora başvurması gerekmektedir.

Erken tanı, tedaviye başlamak ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için önemlidir.

Alzheimer hastalığından korunmak veya hastalığın seyrini yavaşlatmak için beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek de önemlidir.

Doymuş yağ asitleri, yüksek kalorili gıdalar ve yüksek alkol tüketimi Alzheimer riskini arttırırken, Akdeniz tipi beslenme Alzheimer riskini azaltmaktadır.

Meyve, sebze, yeşil çay gibi antioksidan içeren gıdalar, ceviz, avokado, zeytin yağı gibi sağlıklı yağlar, balık gibi omega-3 kaynakları ve yumurta, süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler gibi B vitaminleri içeren gıdalar beyin sağlığı için faydalıdır. Ayrıca sıvı alımına da özen gösterilmeli ve dehidrasyondan kaçınılmalıdır.

Alzheimer hastalarının ve yakınlarının beslenme konusunda uzmanlar tarafından bilgilendirilmesi ve düzenli ve dengeli bir diyet uygulanması da hastalığın seyrini olumlu yönde etkileyebilir.