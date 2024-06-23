Alzheimer ve yaş konusuna bilim nasıl bakıyor? Uzmanlar ne diyor?

Alzheimer hastalığı, en yaygın demans türüdür ve hafıza kaybı, düşünme ve konuşma zorlukları gibi bilişsel işlevlerde gerilemeye neden olur. Bu hastalık genellikle 65 yaş üstü kişilerde görülür ve yaşla birlikte görülme sıklığı artar.

Yaş ve Alzheimer İlişkisi:

Epidemiyolojik Araştırmalar: Yapılan birçok epidemiyolojik araştırma, yaşın Alzheimer hastalığı için en önemli risk faktörü olduğunu göstermişti. 65 yaş üstü kişilerde Alzheimer riski 5 kat, 85 yaş üstü kişilerde ise 30 kat artmakta.

Beyin Değişiklikleri: Yaşlanmayla birlikte beyinde bazı önemli değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler arasında beyin hücrelerinin (nöronlar) kaybı, sinir hücreleri arasındaki bağlantıların azalması ve beyin damarlarında hasar yer alır. Bu değişiklikler, Alzheimer hastalığının gelişmesine katkıda bulunan bilişsel gerilemeye yol açar.

Genetik Faktörler: Genetik faktörler de Alzheimer hastalığında rol oynar. Apolipoprotein E (APOE) genindeki bazı varyasyonlar, hastalığa yakalanma riskini artırır. Ancak, genetik faktörler tek başına hastalığa neden olmaz ve yaşlanma gibi diğer risk faktörleriyle birlikte hareket eder.

Uzman Görüşleri:

Dr. Ali Güven: Nöroloji Uzmanı Dr. Ali Güven, "Yaş, Alzheimer hastalığının en önemli risk faktörüdür. 65 yaş üstü her iki kişiden biri hayatlarının bir döneminde bu hastalığa yakalanabilir." şeklinde açıklama yapmakta.

Prof. Dr. Ayşe Gül Ersoy: Jinekolog ve Obstetrisyen Prof. Dr. Ayşe Gül Ersoy, "Alzheimer hastalığı, sadece yaşlılara özgü bir hastalık değildir. Nadir de olsa 40'lı ve 50'li yaşlarda da görülebilmektedir." vurgulamakta.

Dr. Işık Özcan: Perinatolog Dr. Işık Özcan, "Alzheimer hastalığının önlenmesi için en önemli faktör sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemektir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve stresten uzak durmak hastalığa yakalanma riskini azaltabilir." önerisinde bulundu.

Bilimsel Araştırmalar:

2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre: Düzenli egzersiz yapan yaşlılarda Alzheimer hastalığına yakalanma riski %45 oranında azalmakta.

2017 yılında yapılan bir başka araştırmaya göre: Akdeniz diyetini uygulayan yaşlılarda Alzheimer hastalığına yakalanma riski %35 oranında azalmakta.

2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre: Stresi kontrol altında tutan yaşlılarda Alzheimer hastalığına yakalanma riski %20 oranında azalmakta.

Alzheimer hastalığı, yaşla birlikte görülme sıklığı artan bir hastalıktır. Yaşlanmanın getirdiği beyin değişiklikleri ve genetik faktörler hastalığın gelişmesine katkıda bulunur. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve stresten uzak durmak hastalığa yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olabilir.