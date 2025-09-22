Alzheimer'da umut veren tedavi! Uzmanlar anlattı

Çığır açan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, bu yenilikçi yaklaşımın sadece semptomları hafifletmekle kalmayıp, hastalığın temelindeki beyin hasarını onarabileceğini gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER VE KLİNİK ÇALIŞMALAR

Nature Neuroscience dergisinde yayımlanan bir araştırma, fareler üzerinde uygulanan kök hücre tedavisinin, Alzheimer'a özgü amiloid plak birikimini önemli ölçüde azalttığını ve sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiğini ortaya koydu.

Bu çalışmanın baş yazarı, Harvard Üniversitesi Nörobiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. David A. Holtzman, “Bu veriler, kök hücrelerin sadece hasarı onarmakla kalmayıp, aynı zamanda beynin kendi kendini yenileme potansiyelini de harekete geçirdiğini gösteriyor” şeklinde konuştu.

Bir diğer önemli çalışma ise, San Diego'daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden Prof. Dr. Rusty Gage tarafından yürütülen ve insan denekler üzerinde gerçekleştirilen Faz I klinik deneyi. Deneyde, hastaların kendi yağ dokularından elde edilen mezenkimal kök hücrelerin beyne enjekte edilmesiyle, bilişsel fonksiyonlarda belirgin bir gerileme yavaşlaması gözlendi. Prof. Dr. Gage, “Alzheimer'da temel sorun, sinaptik bağlantıların kaybıdır. Kök hücreler, bu bağlantıların yeniden oluşmasına yardımcı olarak hastalığın seyrini değiştirebilir” diyerek bu bulgunun önemine dikkat çekti.

UZMANLARIN GÖRÜŞLERİ: “BU, BİR DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR”

Nöroloji alanının önde gelen isimlerinden olan ve New York Columbia Üniversitesi’nden Dr. Rudolph Tanzi, kök hücre tedavisinin gelecekte Alzheimer’a karşı en güçlü silahlardan biri olabileceğini belirtti.

Dr. Tanzi, “Klasik ilaçlar semptomları hedef alırken, kök hücreler hastalığın kökenine iniyor. Bu, yalnızca bir tedavi değil, aynı zamanda beyin fonksiyonlarında bir tür gerileme ve yenilenme sürecini de başlatabilir. Elimizdeki veriler son derece heyecan verici ve bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeler, Alzheimer hastaları ve yakınları için yeni bir umut kaynağı olurken, kök hücre tedavisinin güvenli ve etkili bir şekilde yaygınlaşması için daha uzun soluklu klinik çalışmaların ve yasal düzenlemelerin tamamlanması bekleniyor.