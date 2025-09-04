Alzheimer'daki erken tanının kötü hastalığa büyük faydası ortaya çıktı

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü (NIA) ve Alzheimer Derneği'nin güncellenen kriterlerine göre, beyin görüntüleme teknikleri ve biyobelirteçler sayesinde, semptomlar belirginleşmeden önce Alzheimer'ı tespit etmek artık mümkün hale geldi. Bu yaklaşım, hastalığın ilerlemesini yavaşlatma potansiyeli taşıyan ilaçların daha verimli kullanılmasını sağlayarak, hastaların yaşam kalitesini uzattı.

Uzmanlar, erken tanının kritik önemini vurguladı. Mayo Clinic'ten nörolog Dr. Clifford R. Jack Jr., "Alzheimer'ın biyolojik tanımlanması, semptomlardan önce patolojik değişiklikleri yakalamayı sağlıyor; bu da tedavilerin başarı oranını %50'ye varan oranda artırabilir" dedi.

Benzer şekilde, Lund Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oskar Hansson, beyin omurilik sıvısı (BOS) biyobelirteçleri üzerine yaptığı çalışmalarda, erken teşhisin hastalığın prodromal evresinde (hafif bilişsel bozukluk - MCI) yakalanmasının, ilerlemenin %30-40 oranında geciktirilebileceğini belirtti.

Nature dergisinde yayınlanan bir derlemede, Hansson ve ekibi, BOS'ta Aβ42/40 oranı ve fosforile tau (p-tau) seviyelerinin erken tanı için %90'ın üzerinde doğruluk sağladığını kanıtladı.Bilimsel araştırmalar, bu iddiaları destekledi.

NIA'nın finanse ettiği klinik çalışmalarda, erken tanı alan hastalarda, lecanemab gibi anti-amiloid antikor tedavilerinin bilişsel düşüşü yavaşlattığı gözlendi.

Örneğin, tamamlanan bir faz 3 denemesinde (TRAILBLAZER-ALZ 2), erken Alzheimer tanısı konan katılımcılarda donanemab ilacı, plaseboya kıyasla bilişsel fonksiyonlarda %22 iyileşme sağladı. Bu, hastalığın orta evreye geçişini 6-12 ay geciktirerek, hastaların bağımsızlığını korudu.

Signal Transduction and Targeted Therapy dergisindeki incelemesine göre, erken müdahale, modifiye edilebilir risk faktörlerini (yüksek tansiyon, obezite, hareketsizlik) yöneterek, küresel Alzheimer vakalarının %30'unu önleyebilir. ABD'de yapılan bir kohort çalışması, erken tanı programlarının uygulanmasıyla, hastalığın görülme sıklığının Avrupa ve Asya'da %15 azaldığını gösterdi.Yabancı uzman görüşleri de bu yönde.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Dr. Marilyn Albert, "Erken tanı, sadece tedaviyi değil, yaşam tarzı değişikliklerini de etkinleştiriyor; egzersiz ve Akdeniz diyeti gibi müdahaleler, beyin rezervini artırarak semptomları erteleyebiliyor" şeklinde konuştu.

Benzer bir görüşü paylaşan, İngiltere'deki Alzheimer's Research UK'ten Prof. Dr. Jonathan Schott, yayınlanan bir makalesinde, kan bazlı biyobelirteç testlerinin (p-tau217) doktor ofislerinde kolayca uygulanabilir hale gelmesinin, tanı süresini aylardan haftalara indireceğini vurguladı.

Schott'un ekibi, bu testlerin erken evrede %85 hassasiyetle Alzheimer'ı tespit ettiğini ve tedaviye başlama şansını artırdığını rapor etti. Mevcut tedaviler arasında, kolinesteraz inhibitörleri (donepezil, rivastigmin) ve NMDA antagonistleri (memantin) gibi semptomatik ilaçlar, erken tanıyla birleştiğinde daha etkili oldu.

FDA onaylı donanemab, erken Alzheimer hastalarında amiloid plakları temizleyerek bilişsel gerilemeyi %24 yavaşlattı. Ancak uzmanlar, yan etkilerin (beyin ödemi gibi) erken tanıyla minimize edilebileceğini belirtti. NIA'nın raporuna göre, multidisipliner yaklaşımlar (psikolojik destek, fiziksel aktivite) erken teşhisle entegre edildiğinde, hastaların bakım yükünü %25 azalttı.

Alzheimer'da erken tanı, tedavinin etkinliğini dönüştüren bir anahtar olarak öne çıktı. Bilimsel ilerlemeler ve uzman görüşleri, bu stratejinin küresel ölçekte uygulanmasını teşvik etti.