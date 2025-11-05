ABD'de Mass General Brigham hastanesi araştırmacılarının öncülüğünde yürütülen ve saygın bilim dergisi Nature Medicine'da yayımlanan dev bir çalışma, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmada günlük yürüme alışkanlığının kritik bir rol oynadığını ifade etti

Araştırmada, günde en az 3.000 adım atmanın, bilişsel gerileme oranını anlamlı ölçüde düşürebileceği ve hastalıkla ilişkili protein birikimini yavaşlatabileceği gözlemlendi. Özellikle risk altındaki kişilerde, daha yüksek adım sayılarının bilişsel gerilemeyi yıllarca erteleyebileceği bilimsel verilerle ortaya konuldu.

Çalışmanın baş yazarı ve kognitif nörolog Dr. Wai-Ying Wendy Yau, sonuçların az miktarda egzersizin bile fayda sağladığını göstermesinin son derece cesaret verici olduğunu belirtti.

Dr. Yau, "Hareketsiz durumdaki bir kişi için bile, mütevazı bir aktivite bu süreci yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Her adım beyin sağlığına doğru atılmış bir adımdır" şeklinde konuştu.

BİLİŞSEL GERİLEME YILLARCA ERTELENDİ

Yapılan analizlerde, hastalığın erken, belirti öncesi aşamasında olan yüksek riskli bireyler incelendi.

Araştırmacılar, günde 3.000 ila 5.000 adım atan kişilerin bilişsel gerilemeyi, daha az yürüyenlere kıyasla ortalama üç yıl ertelediğini tespit etti. Daha da çarpıcı bir bulgu olarak, günlük adım sayısını 5.000 ila 7.500 arasına çıkaran kişilerde ise bu gerilemenin ortalama yedi yıl geciktiği gözlemlendi.

Araştırmada, katılımcıların beyinlerinde Alzheimer ile ilişkilendirilen toksik proteinler olan amiloid-beta plakları ve tau yumaklarının düzeyleri de incelendi.

Yüksek adım sayısına sahip kişilerin, amiloid-beta seviyeleri yüksek olsa bile, tau proteini birikiminde daha yavaş bir orana sahip oldukları saptandı.

Bilim insanları, fiziksel aktivitenin bu koruyucu etkisinin, beyne giden kan akışını iyileştirmesi ve iltihaplanmayı azaltması gibi mekanizmalarla açıklanabileceğini öne sürdü.

UZMANLARDAN ÇIĞIR AÇAN VERİLERE DESTEK

Edinburgh Üniversitesi Beyin Bilimleri Keşif Merkezi ve Birleşik Krallık Demans Araştırma Enstitüsü'nden (UK DRI) Prof. Tara Spires-Jones, elde edilen verilerin önemini vurguladı.

Prof. Spires-Jones, "Harvard Tıp Fakültesi'nden gelen bu çalışma, günde 5.000'den fazla adım atmanın, bilişsel gerilemenin yavaşlaması ve Alzheimer hastalığı patolojisinin birikim hızının düşmesiyle ilişkilendirildiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Prof. Spires-Jones, bulguların, erken Alzheimer patolojisine sahip kişilerin bile mütevazı miktarda aktiviteden fayda görebileceğine işaret ettiğini ifade etti.

Alzheimer's Research UK'den Dr. Julia Dudley ise, çalışmanın günlük aktivitenin beyin sağlığını nasıl destekleyebileceği ve Alzheimer'ın temel nedenlerini nasıl etkileyebileceği konusunda daha net bir resim sunduğunu belirtti.

Dr. Dudley, "Günde 5.000 civarında, mütevazı bir yürüme miktarının bile, Alzheimer hastalığının temel etkenlerinden biri olan tau proteininin beyindeki birikimiyle daha yavaş ilerlemesiyle bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır" sözlerini aktardı.

Dudley, bu tür yaşam tarzı değişikliklerinin beynimizi daha uzun süre sağlıklı tutmaya yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, kesin bir neden-sonuç ilişkisini ispatlamak için randomize klinik deneylere ihtiyaç duyulduğunu belirtmelerine rağmen, sonuçlar düzenli fiziksel aktivitenin Alzheimer'ın erken evrelerindeki seyrini değiştirebilecek güçlü bir araç olduğunu gözler önüne serdi.