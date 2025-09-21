Alzheimer’ın ilerleyişini yavaşlatabilecek yeni bir umut

Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle, kök hücre tedavisinin Alzheimer'da hasarlı sinir hücrelerini onararak algılama fonksiyonları iyileştirme ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatma potansiyeli taşıdığını açıkladı. Gömceli, "Kök hücre tedavisi Alzheimer'ın ilerleyişini yavaşlatabilir" dedi.

TÜRKİYE'DE 700 BİN ALZHEİMER HASTASI

Türkiye'de yaklaşık 700 bin kişiyi etkileyen Alzheimer hastalığı, hafıza kaybı, konuşma güçlüğü ve davranış değişiklikleriyle ilerleyen, kesin tedavisi bulunmayan bir beyin hastalığı olarak biliniyor. 65 yaş üstünde görülme sıklığı hızla artarken, bilim dünyası çare arayışını sürdürüyor. Kök hücrelerin hasarlı sinir hücrelerini yenileme potansiyeli, bilim insanlarının Alzheimer'a karşı umutlarını artırıyor. Araştırmalar, bu tedavinin yalnızca semptomları hafifletmekle kalmayıp hastalığın ilerleyişini durdurabileceğini ortaya koyuyor.

"KRİTİK BİR BOŞLUĞU DOLDURABİLİR"

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli, "Kök hücre tedavisi, yalnızca semptomları hafifletmekle kalmayıp hastalığın ilerlemesini durdurma potansiyeline de sahip. Özellikle mezenkimal kök hücrelerin bağışıklık sistemini desteklediği, iltihabı azalttığı ve beyin dokusunun onarımını kolaylaştırdığı çalışmalarla gösterildi" dedi.

HASARLI SİNİR HÜCRELERİ ONARILIYOR

Prof. Dr. Gömceli, "Hastanın kendisinden alınan kök hücreler, hasarlı sinir hücrelerinin yerine yerleştirilerek kaybolan bağlantıları yeniden kurabilir. Deneysel çalışmalar, bu tedavinin hafıza ve öğrenme fonksiyonlarını iyileştirdiğini ortaya koyuyor" diye konuştu.

GELECEKTE ÖNEMLİ BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ

Uzmanlara göre kök hücre tedavisi, hafif ve şiddetli Alzheimer vakalarında şişliği azaltıp nöronların rejenerasyonunu uyararak algılama yetenekleri geliştirme potansiyeli taşıyor. Araştırmalar, bu yöntemin gelecekte Alzheimer'a karşı önemli bir tedavi seçeneği olabileceğini gösteriyor.