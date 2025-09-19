Alzheimer'la ilgili uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Alzheimer hastalığı, halk arasında bunama olarak bilinen nörodejeneratif bir rahatsızlık olarak, özellikle ileri yaş gruplarında yıkıcı etkiler bıraktı. 65 yaş üstü bireylerde en yaygın görülen bu hastalık, 85 yaşından sonra görülme sıklığını dramatik biçimde artırdı.

Araştırmalara göre, bu yaş grubundaki bireylerde hastalığın prevalansı yüzde 33,4'e ulaştı ve küresel ölçekte 7 milyondan fazla Amerikalı'yı etkiledi. Ancak son bilimsel gelişmeler, erken teşhisin hastalığın seyrini kökten değiştirebileceğini ortaya koydu. Biyobelirteçler ve yapay zeka tabanlı görüntüleme teknikleri, semptomlar belirmeden teşhisi mümkün kıldı.

Alzheimer'ın en sık rastlanan demans türü olduğu biliniyordu; 2025 Alzheimer's Disease Facts and Figures raporuna göre, ABD'de 65 yaş ve üzeri nüfusta 7,2 milyon kişi bu hastalıkla yaşadı.

Hastalığın görülme oranı yaş ilerledikçe katlanarak yükseldi: 65-74 yaş arasında yüzde 5, 75-84 yaş arasında yüzde 13,2 iken, 85 yaş ve üzerindekilerde yüzde 33,4'e fırladı. Bu veriler, Alzheimer Association'ın yıllık raporunda detaylandırıldı ve küresel olarak 55 milyondan fazla insanı etkileyen demans vakalarının yüzde 60-70'ini oluşturduğunu gösterdi. Hastalığın ilerleyici doğası, hafıza kaybı, bilişsel gerileme ve günlük işlevlerde bozulma gibi semptomlarla kendini belli etti, ancak son yıllarda geliştirilen erken teşhis yöntemleri, bu yıkıcı süreci yavaşlatma umudu taşıdı.

Bilimsel araştırmalar, erken teşhisin faydalarını çarpıcı biçimde kanıtladı. Columbia Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu'ndan yayınlanan 2025 tarihli bir çalışma, risk faktörleri ve biyobelirteçlerin bilişsel fonksiyonları 24 yaşından itibaren etkileyebileceğini ortaya koydu. Bu bulgu, hastalığın kökenlerini yıllarca öncesine dayandırdı ve erken müdahalenin kritik önemini vurguladı.

Benzer şekilde, Frontiers in Computer Science dergisinde yayımlanan bir derleme, derin öğrenme tekniklerinin MRI ve PET görüntülerini analiz ederek erken teşhisi yüzde 97 doğrulukla sağladığını bildirdi. Bu yöntemler, veri ön işleme, özellik çıkarma ve sınıflandırma aşamalarını entegre ederek, geleneksel teşhis araçlarından üstün performans gösterdi.

Yabancı uzmanlar, bu gelişmeleri "devrim niteliğinde" olarak nitelendirdi. Mayo Clinic'ten nöroradyolog Clifford R. Jack Jr., Scientific American'da yayımlanan makalesinde, "Dementia bir sonuçtur, semptomdur; erken biyobelirteç tabanlı teşhis, Alzheimer'ı beyindeki plak ve yumak oluşumları üzerinden tanımlamayı sağlar ve semptomlar başlamadan müdahaleye kapı açar" diye ifade etti.

Jack, Alzheimer Association'ın çalışma grubunu yönetirken, yeni kriterlerin asemptomatik bireylerde bile teşhisi mümkün kıldığını savundu. Bu yaklaşım, APOE ε4 gen varyantı taşıyanlarda "sıfır aşama teşhis" olarak adlandırıldı ve klinik denemelerde riskleri azaltma potansiyeli taşıdı.

,Başka bir önde gelen uzman, Londra'daki University College London'dan nörolog Jonathan Schott, erken teşhisin etik ve pratik boyutlarını ele aldı.

Future Neurology dergisinde yayımlanan bir makalede Schott, "Erken teşhis, hastaların yaşam kalitesini uzatır ve bakım maliyetlerini düşürür; amyloid PET taramaları gibi araçlar, teşhis sonrası kurumsallaşma riskini ve mortaliteyi önemli ölçüde azalttı" şeklinde konuştu.

Schott'un görüşleri, Avrupa'da yürütülen Models of Patient Engagement for Alzheimer's Disease projesiyle uyumluydu; bu proje, erken teşhisin ekonomik faydalarını yüzde 20'ye varan tasarruf olarak hesapladı. Ayrıca, İsveçli nörobilimci Oskar Hansson, Lund Üniversitesi'nden yaptığı açıklamada, "Biyobelirteçler, bel sıvısı ve PET ölçümleriyle erken evrelerdeki değişiklikleri yakalar; bu, klinik uygulamada erişilebilirlik sorunlarını aşmak için standart kılavuzlar geliştirilmesini zorunlu kılar" dedi.

Hansson'un tarihli araştırması, erken teşhisin nöroinflamasyonu ve amiloid birikimini yavaşlattığını gösterdi.Bu gelişmeler, Alzheimer'ın yönetiminde yeni bir çağ başlattı. Derin öğrenme modelleri gibi yenilikçi araçlar, multimodal verileri (klinik, biyobelirteç ve nörogörüntüleme) entegre ederek teşhis hızını artırdı. Örneğin, Wiley Online Library'de yayımlanan bir çalışma, hibrit derin öğrenme yöntemlerinin erken Alzheimer'ı tespit etmede geleneksel testlerden daha etkili olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, bu teknolojilerin 2026'ya kadar klinik kılavuzlara entegre edileceğini öngördü; ancak erişilebilirlik ve maliyet gibi engellerin aşılması gerektiğini vurguladı.

Alzheimer'ın erken teşhisi, bireylerin planlama yapmasına ve modifiable risk faktörlerini (fiziksel aktivite, diyet ve kardiyovasküler sağlık) yönetmesine olanak tanıdı.