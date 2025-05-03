Alzheimer’la savaşta yapay zeka kullanılacak! Uzmanlar açıkladı

Alzheimer, hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeyle milyonlarca insanın hayatını etkileyen sinsi bir hastalık. Ancak bilim dünyası, bu nörodejeneratif hastalığa karşı umut verici bir silah geliştirdi: yapay zekâ destekli manyetik rezonans (MR) cihazları.

Son araştırmalar, bu teknolojinin Alzheimer’ı, belirtiler ortaya çıkmadan on yıl önce %98’e varan doğrulukla tespit edebildiğini gösterdi.

Uzmanlar bu yeniliğin erken teşhisle hastalığın ilerleyişini yavaşlatabileceğini ve yaşam kalitesini artırabileceğini belirtti.

İşte yapay zekânın Alzheimer teşhisindeki devrimci rolü ve bu teknolojinin geleceği...

YAPAY ZEKÂ: BEYNİN İNCE DEĞİŞİMLERİNİ YAKALIYOR

Alzheimer, beyinde amiloid plaklar ve tau protein yumaklarının birikmesiyle ortaya çıktı. Bu değişiklikler, hafıza kaybı gibi klinik belirtilerden çok önce başladı.

Geleneksel MR cihazları bu erken değişimleri yakalamakta zorlanırken, yapay zeka destekli MR sistemleri, beynin yapısal ve işlevsel bağlantılarındaki ince anormallikleri tespit edebildi.

İtalya’daki Bari Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nicola Amoroso, “Algoritmamız, MR görüntülerini analiz ederek Alzheimer’ın neden olduğu yapısal değişiklikleri on yıl öncesinden %98 doğrulukla ayırt edebiliyor” dedi.

Amoroso’nun ekibi, 67 MR görüntüsüyle eğittiği algoritmayı, 148 kişilik bir test grubuyla doğruladı.

Algoritmanın hafif bilişsel bozukluk (HBB) olan bireyleri %86 doğrulukla tespit ettiğini ve bu kişilerin 2,5-9 yıl içinde Alzheimer geliştirdiğini gösterdi.

ERKEN TEŞHİSİN GÜCÜ: HAYAT KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Alzheimer’ın kesin bir tedavisi olmasa da erken teşhis, hastalığın seyrini değiştirebildi.

İngiltere’deki King’s College London’dan nörolog Dr. Sarah Schenker, “Erken teşhis, ilaç tedavilerinin daha etkili olmasını sağlar ve bireylerin yaşam tarzı değişiklikleriyle hastalığı yavaşlatmasına olanak tanır” dedi.

Düzenli egzersiz, Akdeniz diyeti ve zihinsel aktiviteler, Alzheimer riskini %30’a kadar azaltabildi.

The Lancet Neurology’de yayımlanan bir çalışma, erken müdahalenin bilişsel gerilemeyi %20 oranında geciktirdiğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MR: NASIL ÇALIŞIYOR?

Yapay zekâ destekli MR cihazları, derin öğrenme algoritmalarıyla MR görüntülerini analiz etti.

Siemens Healthineers’ın AI-Rad Companion Brain MR yazılımı, beyin volümetrisini otomatikleştirerek gri ve beyaz madde hacimlerini ölçüyor ve Alzheimer’ın erken işaretlerini tespit etti. Bu sistem, geleneksel yöntemlere kıyasla teşhis süresini %50 kısalttı.

Yapay zekâ, yalnızca MR görüntüleriyle sınırlı değil. IBM Research ve Pfizer iş birliğiyle geliştirilen bir model, konuşma analizleriyle Alzheimer’ı yedi yıl öncesinden %85 doğrulukla öngörebildi.

“Cookie Theft” testinde hastaların dilbilgisi hataları ve cümle yapılarındaki değişiklikler, hastalığın erken işaretlerini ele verdi.

Kanada’daki Alberta Üniversitesi’nden Dr. Sunil Vasu Kalmady, “Yapay zekâ, insan gözünün fark edemeyeceği kalıpları yakalayarak teşhisi hızlandırıyor” dedi.

GELECEK: HERKES İÇİN ERİŞİM

Yapay zeka destekli MR teknolojisi, yüksek maliyet ve uzmanlık gereksinimleri nedeniyle henüz yaygın değil. Ancak taşınabilir MR cihazları ve bulut tabanlı analiz sistemleri, bu teknolojinin kırsal bölgelere ulaşmasını sağlayabilir.

Oxford Üniversitesi’nden Dr. Emma Derbyshire, “Yapay zekâ, teşhis süreçlerini demokratikleştirerek herkesin erken teşhise erişmesini mümkün kılabilir” dedi.

SAĞLIKLI BEYİN İÇİN ÖNERİLER

Erken teşhis kadar, yaşam tarzı da Alzheimer riskini etkiledi. Uzmanlar şu önerileri sundu:

Akdeniz diyeti: Zeytinyağı, balık ve sebzeler, beyin sağlığını %25 destekledi.

Egzersiz: Haftada 150 dakika orta düzey egzersiz, bilişsel gerilemeyi %15 yavaşlattı.

Zihinsel aktiviteler: Bulmaca, okuma ve müzik, nöron bağlantılarını güçlendirdi.

Uyku: Günde 7-8 saat uyku, amiloid plak birikimini azalttı.

TIPTA YENİ BİR ÇAĞ

Yapay zekâ destekli MR cihazları, Alzheimer’ın erken teşhisinde devrim oluşturdu. Bu teknoloji, yalnızca hastaların yaşam kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık sistemlerinin yükünü azalttı.

Dr. Nicola Amoroso, “Yapay zekâ, insan beyninin sırlarını çözerek tıbbın geleceğini şekillendiriyor” dedi.