Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Aman dikkat! Bu süreyi kaçırmayın... Bakan Yerlikaya son 21 gün sözleriyle uyardı - Resim : 1

Bakan Yerlikaya, sürenin uzatılmayacağına dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı'nın açıklaması şu şekilde;

"DEĞİŞİM HIZI MAALESEF ÇOK DÜŞÜK"

Son 21 gün! süre uzatılmayacak

Ekim ayı içinde sadece 43 bin 251 vatandaşımız eski tip sürücü belgesini yeniledi. Halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşımız eski tip sürücü belgesi kullanıyor.

Ali Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatriAli Yerlikaya yeni dönemi anlattı: Cezalar, ehliyet iptalleri, zorunlu psikiyatriGündem

Değişim hızı maalesef çok düşük. 31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli “harç değerli kağıt” ve “hizmet bedelinden” YARARLANAMAYACAKTIR.

Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.

Aman dikkat! Bu süreyi kaçırmayın... Bakan Yerlikaya son 21 gün sözleriyle uyardı - Resim : 3