Aman dikkat! e-YDS 2025 başvuruları ne zaman başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için 2025 yılı başvuruları başladı. e-YDS 2025/3 İngilizce sınavına katılmak isteyen adaylar, 18-25 Mart 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilir. Sınav 5 Nisan 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve sonuçlar aynı gün açıklanacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

e-YDS sınavına, akademik kariyer yapmak isteyenler, dil tazminatı almak isteyen kamu personelleri ve yabancı dil seviyesini belgelendirmek isteyen herkes başvurabilir. Sınav, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na (YDS) eşdeğer olup, yıl içinde belirli tarihlerde elektronik ortamda düzenlenmektedir.

BAŞVURU SÜRECİ VE ÜCRETLER

Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir. Başvuru ücreti ve ödeme yöntemleri ÖSYM'nin resmi web sitesinde duyurulacaktır.

SINAV İÇERİĞİ VE FORMATI

e-YDS, klasik YDS formatına benzer şekilde düzenlenir. Adaylara 80 çoktan seçmeli soru yöneltilir ve sınav süresi 180 dakika (3 saat) olarak belirlenmiştir. Sınav, ÖSYM e-Sınav merkezlerinde bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ÖSYM, e-YDS 2025/3 sonuçlarını sınav günü açıklayacak. Adaylar, AİS üzerinden giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilirler. Adaylar, sınava ilişkin tüm detaylara https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilir.