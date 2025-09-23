Aman dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Baş ağrısı için aldığı ilaç sonu oldu!

Erkek arkadaşıyla birlikte Mersin’den tatil için Nevşehir’e giden Ö.Y. iddiaya göre, başı ağrıdığı için ağrı kesici ilaç içti.
'İLACI İÇTİKTEN SONRA FENALAŞTI'
Erkek arkadaşı genç kadının ilacı aldıktan kısa bir süre sonra fenalaştığını söyleyerek hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini anlattı. Genç kadın olay yerine gelen ekipler tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
KALBİ DURDU!
Hastanede kalbi duran kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ö.Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga gönderilirken, konuyla iligli soruşturma başlatıldı.
Öte yandan uzmanlar, hastaların ağrı kesicisi ilaçları doktor kontrolünde kullanmaları ve alternatif tedavi yöntemleri hakkında bilgi almaları gerektiği konusunda sıkı sıkı uyarılarda bulunuyor.