Aman dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sahte servis tuzağı: 7 mağdur, 250 bin liralık vurgun

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa’da, internette teknik servis gibi görünerek buzdolabı, çamaşır makinesi, klima gibi arızalı beyaz eşyaları tamir bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. 7 kişinin 250 bin lira dolandırıldığı ortaya çıktı.

Kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtan şüpheliler, mağdurların evlerine giderek arızalı cihazları tamir etme vaadiyle yüksek ücretler aldı. Şüphelilerin, bazı durumlarda tamir için aldıkları eşyaları geri getirmediği tespit edildi.

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Ayrıca, arızaların elektrik kaynaklı olduğunu iddia ederek, “Tamir ücretini elektrik dağıtım şirketinden alabilirsiniz” yalanıyla mağdurları kandırdılar.

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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin detaylı çalışmasıyla; 55 suç kaydı olan H.Ş. (26) ve hesabın kullanıldığı, 18 suç kaydı bulunan Z.F.Ş. (24) gözaltına alındı.

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Son bir haftada 7 mağdurdan toplam 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri saptanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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