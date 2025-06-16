Aman dikkat sizin de başınıza gelebilir! Sahte servis tuzağı: 7 mağdur, 250 bin liralık vurgun

Kendilerini yetkili teknik servis olarak tanıtan şüpheliler, mağdurların evlerine giderek arızalı cihazları tamir etme vaadiyle yüksek ücretler aldı. Şüphelilerin, bazı durumlarda tamir için aldıkları eşyaları geri getirmediği tespit edildi.

Ayrıca, arızaların elektrik kaynaklı olduğunu iddia ederek, “Tamir ücretini elektrik dağıtım şirketinden alabilirsiniz” yalanıyla mağdurları kandırdılar.

Bakanlıktan sahte yetkili servis uyarısı! Servis dolandırıcılarına dikkat

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin detaylı çalışmasıyla; 55 suç kaydı olan H.Ş. (26) ve hesabın kullanıldığı, 18 suç kaydı bulunan Z.F.Ş. (24) gözaltına alındı.

Son bir haftada 7 mağdurdan toplam 250 bin lira haksız kazanç elde ettikleri saptanan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İzmir ve İstanbul’da “Sahte Yetkili Servis” operasyonu: 7 gözaltı var