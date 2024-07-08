Aman Esad Türkiye’ye gelme…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;

-"Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed’e bir davetimiz olabilir.”

Erdoğan’ın sözleri 14 yıl sonra çok dikkat çekici.

05 Ağustos 2008’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine, kızı Sümeyye hanımlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ve eşi Esma hanımı Milas-Bodrum Havalimanı’nda çok neşeli şekilde karşıladı.

Erdoğan ve Esad aileleri bir hafta tatil yaptılar. Bodrum’un koylarında günübirlik mavi tur yapmayı da ihmal etmediler. Bu Erdoğan’ın denizde ilk ve son fotoğrafı oldu.

Esad hatırına verilen bu fotoğraf da tarihe geçti.

Emine hanımın 2012’de açıkladığına göre; Esma hanım ile çocukları Türkiye’ye gizlice gelmişler ailece buluşmuşlar.

Emine Hanım şunları söylemişti.

-"Suriye olayı beni çok yıktı. Bizler amatör insanlarız. Dost olarak insanları kalbimizin içine sokuyoruz, gerçekten dost oluyoruz. Ona da (Esma Esad) kalbimi açtım. Benim için büyük hayal kırıklığıdır. Eşimin Beşar Esad ile görüştüğü dönemde kendisine eşiyle mesaj gönderdim. Beni aramasını rica ettim. Ama bana dönmedi..."

Esad, Erdoğan’a, Esma hanım da Emine hanıma ihanet etmiş demek ki…

Erdoğan, Esad’ı davet ettiğine göre demek ki çok özlemiş.

Emine Hanım da Esma hanımı davet eder mi?

Erdoğan’ın ailece Muğla tatilini “tesadüf” olarak açıklaması Esad’ı kızdırmış ve Aydınlık Gazetesine de özel demeç vermişti.

Asıl ismi Beşşaru'l Esed olan Suriye Devlet Başkanı Erdoğan’ın medya aracılığı ile yaptığı davete icabet eder mi? Bilemem.

Ama bildiğim Erdoğan’ın şu sözleriydi:

Mayıs 2013’te;

-"Ey Beşar Esad, vallahi bunun hesabını vereceksin Allah izin verirse bu katilin dünyada hesap vereceğini göreceğiz."

Ertesi gün AKP Kızılcahamam kampında;

-"Allah izin verirse bu caninin, bu katilin dünyada hesaba çekildiğini görecek ve bundan dolayı da hamd edeceğiz.”

2014'te Fransa’da

-“Devlet terörünü estiren bir kişi ki bana göre bir teröristtir ve ortada bir devlet terörü vardır. Bu kişiye karşı ulusların birleşip bir defa, Adalet Divanı'na mı gider; nereye giderse, buraya götürmesi lazımdır."

Soru şudur:

Erdoğan’ın bu sözlerinden sonra katil ve terörist Esad Türkiye’ye gelirse tutuklanır mı?

Hamd olsun ki AKP iktidarına bağımlı ve taraf yargımız var.

Başbakan ve Cumhurbaşkanının katil ve terörist ilan ettiği Esad elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelirse elbette tutuklanıp yargılanmalı.

Çünkü Erdoğan’ın sözleri tüm savcı ve hâkimlerden ilaveten yasalardan ve anayasadan daha kesin hukuki değer taşır.

İnanmazsanız, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay hakkındaki siyasi yargı kararlarını inceleyin.

Yine inanmazsanız o halde Ergenekon, Balyoz, Casusluk, Fenerbahçe kumpas davalarının savcısı olduğunu söyleyen Erdoğan’ı anımsayın.

Aman Esad Türkiye’ye gelme…

Gelirsen gözünün yaşına bakmayız bilesin…