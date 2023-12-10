Aman hocam! Hatayspor 'Yüzbaşı Volkan'sız olmaz. Volkan Aliakar yazdı

Süper Lig'de keyifli geçmesi beklenen maçlardan biriydi Başakşehir-Hatayspor karşılaşması. Özellikle ilk 45 dakika ve maçın son anları heyecan dolu geçti.

Son 6 maçında 1 galibiyet alabilen Çağdaş Atan'ın takımı Başakşehir alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise her ne kadar ligde iyi bir konumda olsa da deplasman kabusu yaşıyor. En son 12 Ağustos'ta Pendikspor'u 5-1'lik skorla mağlup etmişlerdi.

Maça daha istekli başlayan taraf ev sahibi Başakşehir oldu. İlk dakikadan itibaren rakip kalede baskı kurdular ve dakikalar 12'yi gösterdiğinde öne geçtiler. Piatek'in asistinde Mehdi Abeid topu filelere gönderdi.

Bu dakikadan sonra Hatayspor oyunda dengeyi kurdu. Dadashov önderliğinde hücumda etkili olan konuk Hatayspor'da; 21. dakikada Burak Bekaroğlu direğe takıldı, sonrasında Cengiz bomboş pozisyonda kafayla topu auta gönderdi. 27. dakikada ise bu kez Strandberg çok net bir fırsatı harcadı. Bu üç pozisyon Hatayspor için kader anıydı.

Hatayspor özellikle 2 ismin yokluğunu fazlasıyla hissetti. İlki tabii ki Volkan Demirel...

Kırmızı kart cezalısı Volkan Demirel maçı locadan takip etti. Onun gibi güçlü bir karakterin kulübede olmaması oyuncuları ister istemez etkiledi.

Çocukluğumuzda efsane bir çizgi roman vardı: Yüzbaşı Volkan.

Gazete ressamı ve karikatür çizeri Ali Recan'ın kaleme aldığı çizgi roman kahramanıydı Yüzbaşı Volkan. Türk'ün adını dünyaya duyurmuştu. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri'nin kahraman pilotlarını sembolize eder. Daha sonra Amerikalılar bu romanı Capitano Vulcan adıyla İngilizce yayınladı.

Volkan Demirel de Hatayspor'un adını tüm Türkiye'ye duyuran bir isim. Deprem felaketinin ardından Hatay'ı ayakta tutan önemli sembollerden.

Kendisini bire bir tanımıyorum, ama haksızlığa tahammül edemeyen bir karakter olduğu herkes tarafından bilinir. Futbolculuğu döneminde bu durum sadece kendisine zarar veriyordu. Ancak artık Hatayspor'un teknik direktörü ve adeta kulübün bir lideri konumunda.

Ne kadar üzerine gelinirse gelinsin Volkan hocanın sinirlerine biraz daha hakim olup, takımını yalnız bırakmaması gerekir.

Hatayspor'un Yüzbaşı Volkan'ı hep kulübede olmalı.

Lamkel Ze'nin kadroda olmamasına da çok şaşırdım. Cezalı değil, gelen haberlere göre herhangi bir sakatlığı da bulunmuyor. Son 4 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergileyen bir futbolcu neden kadroya alınmaz ki? Acaba bir saygısızlık mı yaptı?

Maçın ikinci yarısı genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Son bölüm ise nefesleri kesti!

Son saniyelerde Hatayspor penaltı kazandı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Burak Şeker, Başakşehir stoperi Opoku'nun, Hodzic'in yüzüne yaptığı müdahaleyi "penaltı" olarak değerlendirdi.

Ancak topun başına geçen Dadashov topu Volkan Babacan'ı geçemeyince Hatayspor puan alma fırsatını tepti.

90 dakika sonunda daha fazla galibiyete ihtiyacı olan Başakşehir 1-0 kazandı. 15 puana ulaştı Çağdaş Atan'ın ekibi.

Galatasaray'ı yendikten sonra düşüşe geçen Hatayspor son 3 haftadan sadece 1 puan toplayabildi. 18 puanı bulunan Hatay'da çare yine Volkan Demirel'de... Takımı düzlüğe çıkaracaktır.