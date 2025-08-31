Aman TFF Başkanı duymasın! Liverpool eski günlerdeki gibi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosamnoğlu'nun 'Eski günlerinde değil' dediği son Premier Lig şampiyonu Liverpool kendi evinde güçlü rakibi Arsenal'i 1-0 yenerek üçte üç yaptı.

Zorlu mücadelede Kırmızılar'a galibiyeti getiren golü, Szoboszlai 83'üncü dakikada uzaklardan kullandığı serbest vuruşla kaydetti.

HACIOSMANOĞLU LİVERPOOL HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olmasının ardından şu yorumda bulunmuştu:

"İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına inanıyorum. 1. torbadan gelecek olan takımlara bakarsan orada deve dişi gibi takımlar var, onların hiçbirisi gelmedi. Liverpool var, Liverpool eski Liverpool değil. Bana göre güzel bir kura çekti."