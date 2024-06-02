Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun

53 yaşındaki sunucu, dün giydiği bu yapışan ıslak görünümlü elbisesiyle takipçilerinin gazabına uğradı. Sosyal medya üzerinden elbisesi hakkında yorumda bulunan takipçileri, cürretkar elbiseleriyle meşhur Holden'in artık daha kapalı giyinmesi gerektiğini söylüyorlar.
16 Şubat 1971’de İngiltere, Portsmouth, Hampshire’da dünyaya gelen sunucu, oyuncu ve model, bugüne kadar giydiği cesur elbiselerle İngiliz basınını peşinde koşturmayı başardı.
İlk defa 1991’de, bir yarışma programı olan Blind Date televizyona çıkan Amanda, bu yarışmada 1. olma başarısını göstermişti.
2006’dan 2008’e kadar ITV’de yayınlanan Wild at Heart dizisinde Sarah Trevanian karakterini canlandıran güzel kadın, son nefesini sahnelerde vermek istediğini sürekli olarak vurguluyor.
2007’den beri, ITV’deki Britain’s Got Talent’ın jürisinde yer alan Amanda, ayrıca hafta içi her sabah yayınlanan Jamie Theakston ile ulusal Heart Breakfast radyo programının da sunuculuğunu yapıyor.
2004’te Thoroughly Modern Millie adlı müzikalde başrol oynayan güzel yıldız, bu rolde gösterdiği etkili performanstan sonra Laurence Olivier Ödülü’ne aday gösterilmişti.
Çoğu zaman tepkiye neden olan elbiseleri hakkında "Onları seviyorum ve insanların yaptığı yorumlar bu fikrimi değiştiremeyecek" diyor.
Amanda'nın 2013 senesinde kitapçılardaki raflara kurulan otobiyografi kitabı No Holding Back, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Sunday Times'ın en çok satanlar listesine girmeyi başardı.
2020’de ise stüdyoya giren Amanda ilk albümü olan Songs from My Heart’ı yayınladı ve bu çalışması UK Albums Chart’ta ilk 5’e girerek büyük bir başarıya imza attı.