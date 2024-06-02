Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun

Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

2007’den beri, ITV’de yayınlanan yetenek yarışması Britain’s Got Talent’ın jürisinde yer alan Amanda Holden, giydiği elbiselerle yine gündeme gelmeyi başardı.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 1

53 yaşındaki sunucu, dün giydiği bu yapışan ıslak görünümlü elbisesiyle takipçilerinin gazabına uğradı. Sosyal medya üzerinden elbisesi hakkında yorumda bulunan takipçileri, cürretkar elbiseleriyle meşhur Holden'in artık daha kapalı giyinmesi gerektiğini söylüyorlar.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 2

16 Şubat 1971’de İngiltere, Portsmouth, Hampshire’da dünyaya gelen sunucu, oyuncu ve model, bugüne kadar giydiği cesur elbiselerle İngiliz basınını peşinde koşturmayı başardı.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 3

İlk defa 1991’de, bir yarışma programı olan Blind Date televizyona çıkan Amanda, bu yarışmada 1. olma başarısını göstermişti.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 4

2006’dan 2008’e kadar ITV’de yayınlanan Wild at Heart dizisinde Sarah Trevanian karakterini canlandıran güzel kadın, son nefesini sahnelerde vermek istediğini sürekli olarak vurguluyor.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 5

2007’den beri, ITV’deki Britain’s Got Talent’ın jürisinde yer alan Amanda, ayrıca hafta içi her sabah yayınlanan Jamie Theakston ile ulusal Heart Breakfast radyo programının da sunuculuğunu yapıyor.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 6

2004’te Thoroughly Modern Millie adlı müzikalde başrol oynayan güzel yıldız, bu rolde gösterdiği etkili performanstan sonra Laurence Olivier Ödülü’ne aday gösterilmişti.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 7

Çoğu zaman tepkiye neden olan elbiseleri hakkında "Onları seviyorum ve insanların yaptığı yorumlar bu fikrimi değiştiremeyecek" diyor.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 8

Amanda'nın 2013 senesinde kitapçılardaki raflara kurulan otobiyografi kitabı No Holding Back, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Sunday Times'ın en çok satanlar listesine girmeyi başardı.

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Amanda yine yaptı yapacağını. Biri bu kadını durdursun 9

2020’de ise stüdyoya giren Amanda ilk albümü olan Songs from My Heart’ı yayınladı ve bu çalışması UK Albums Chart’ta ilk 5’e girerek büyük bir başarıya imza attı.

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