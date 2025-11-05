İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Amanos Dağları’nda 1500 rakımlı Huzurlu Yaylası’nda sonbaharda ağaçlar, sarı ve kahverenginin tonlarına büründü.

Yaklaşık 200 kişiden oluşan Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulüpleri ile Doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarıyla sonbaharla birlikte doğa yürüyüş düzenledi. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural’ın da katıldığı topluluk yaklaşık 12 kilometrelik doğa yürüyüşünde Amanos Dağları’na tırmanış yaparak 1500 rakıma ulaşıp manzaranın keyfini çıkardı.

Amanos Dağları’nda oluşan renk cümbüşüne hayran kaldıklarını belirten İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, “Yüzlerce doğaseverlerimiz ile birlikte yürüyüş düzenlediğimiz Amanos Dağları’na ve ülkemizin en güzel yaylasında binlerce çeşit endemik bitkiyi görme fırsatı bulduk. Çok farklı ağaçların sonbaharla birlikte sarı ve kahverengi tonlarıyla muhteşem görsel sunuyor. Bu renkler arasında yürüyüş yaparak doğanın güzelliğiyle bütünleşmenin ve bol bol hatıra fotoğrafı çekmenin tadını çıkardık. Tüm doğaseverler ve fotoğraf tutkunları davet ediyoruz" dedi.