Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde depremlerin ardından fay hattına ilişkin çalışmalar sürüyor. Deprem uzmanları Amanos fayı hakkında konuşmaya başladı. Peki, Amanos fayı nedir? Amanos fayı nereden geçiyor?

Merkez üssü Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde meydana gelen deprem felaketinin ardından artçı depremler devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları ve arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem uzmanlarının yorumlarında Amanos fayı dikkat çekiyor. Peki, Amanos fayı nedir?

AMANOS FAYI NEDİR?

Amanos fayı bir dağ olarak bilinmektedir.

AMANOS FAYI NEREDEDİR?

Bir dağ olarak bilinen Amanos fayı, Nur Dağları, Gâvur Dağları ya da Amanos Dağları, Kahramanmaraş'taki Sır Baraj Gölü'nden başlayıp Hatay ilinin Samandağ kıyılarına doğru uzanan 175 km uzunlukta dağ silsilesidir.