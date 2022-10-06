Kıtalar yerinden oynayacak. İşte yeni dünyada Türkiye'nin yeri

Avustralya’da bilim insanları yeni bir çalışma yaptı. Büyük Okyanus’un bundan 300 milyon yıl sonra yok olacağını ve kıtaları Kuzey Kutbu çevresinde bulunan Amasia adlı yeni bir süper kıta oluşturmak üzere bir araya getireceğini belirtti.

Bilim insanlarının yaptığı çalışmada, Büyük Okyanus’un dinozorlar Dünya'da dolaşırken küçülmeye başladığını vurgulayan Curtin Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Büyük Okyanus’un her yıl biraz daha küçülmeye devam ettiği açıklandı.

KITALAR YAPBOZ PARÇASI GİBİ BAĞLANACAK

Araştırmacılar bir model oluşturdu. Bu modelde gelecek 300 milyon yıl içerisinde Amerika kıtasının doğuya, Asya kıtasının batıya doğu hareket ederek ederek bir yapboz parçası gibi birleştiği ortaya çıktı. Antarktika Güney Amerika'ya, Avrupa ise Asya’ya katılarak Amasia’yı tamamlamak için birbirine bağlanacak.

TÜRKİYE LİSTEDE YER ALACAK MI?

Curtis Üniversitesi'nin simülasyonu incelendiğinde yaklaşık 53 milyon içinde Türkiye'nin Afrika ve Avrupa kıtalarına oldukça yaklaşacağı görüldü.

Yaklaşık 223 milyon yıl içerisinde ise Türkiye'nin güneybatı ucu Afrika ile birleşecek ve Akdeniz ve Ege denizleri göle dönüşeceği belirtildi.

UKRAYNA VE AFRİKA İLE KARA SINIRI OLACAK

Yaklaşık 280 milyon yıl sonra ise Karadeniz'in de ortadan kaybolacağı ve Türkiye'nin Ukrayna, Moldova ve Rusya gibi Karadeniz'deki komşuları ile kara sınırlarına sahip olacağı görülüyor. Ayrıca Afrika ile Türkiye arasında da kara bağlantısı olacağı tahmin ediliyor.

Diğer taraftan, bilim insanları önceki çalışmaların her 600 milyon yılda bir yeni bir süper kıtanın oluştuğunu ve sonuncusunun 300 milyon yıl önce oluşan Pangea olduğunu gösterdiği söyledi.

HER 600 MİLYON YILDA BİR YENİ BİR SÜPER KITA OLUŞTU

Araştırmacılar, Vaalbara adlı ilk süper kıta 3,3 milyar yıl önce oluştu ve onu 300 milyon yıl sonra Ur izledi. Kenorland ise 2,7 milyar yıl önce oluştuğunda bir sonraki sırada yer aldığını açıkladı.

Ardından 1,8 milyar yıl önce devasa çarpışma olaylarının oluşturduğu Columbia geldi. Bu süper kıta, daha önce Laurentia, Baltica, Ukrayna ve Amazon Kalkanları, Avustralya ve hatta Sibirya, Kuzey Çin ve Kalaharia'yı oluşturan proto-kratonlardan oluştu.

Columbia, birkaç yüz milyon yıl boyunca parçalanmaya başladığında, yaklaşık bir milyar yıl önce Rodinia'yı oluşturmak için yeniden bir araya geldi ve sonraki 350 milyon yıl boyunca dünyaya egemen oldu.

Daha sonra, yaklaşık 600 milyon yıl önce Pannotia oluştu ve güneyde Gondwana'nın ana kara kütlesi ile Laurentia, Sibirya ve Baltica'ya ayrılmadan önce yaklaşık 550 milyon yıl boyunca gelişmeye devam etti.

Bugünkü kıtaların temelini oluşturan Pangea ise 300 milyon yıl önce ortaya çıktı. Bu büyük kütle, yaklaşık 200 milyon yıl önce, Erken Jura döneminde parçalanmaya başladı ve sonunda modern kıtaları ve Atlantik ve Hint Okyanuslarını oluşturdu.

BÜYÜK OKYANUS KÜÇÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Yeni araştırmanın yazarlarına göre ise sırada Amasia olacak. Çalışmanın başyazarı Dr. Chuan Huang, "Ortaya çıkan yeni süper kıtaya zaten Amasia adı verildi, çünkü Amerika Asya ile çarpıştığında Büyük Okyanus’un (Atlantik ve Hint okyanuslarının aksine) yol olacağını düşünülüyor. Avustralya'nın da bu önemli Dünya olayında rol oynaması bekleniyor, önce Asya ile çarpışıyor ve ardından Pasifik Okyanusu kapandığında Amerika ve Asya'yı birleştiriyor” açıklamalarında bulundu.

Öte yandan; Büyük Okyanus, yaklaşık 700 milyon yıl önce Rodinia'nın parçalanmaya başlamasıyla oluştu ve onu Dünya’nın en eski okyanusu haline getirdi. Bununla birlikte, deniz tabanının altında değişen levha tektoniği nedeniyle yılda 305 metreküp küçüldü.