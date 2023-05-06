Amasra Belediyesi, Heritage İstanbul'da

Amasra Belediyesi, 7. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Amasra Belediyesi, Heritage İstanbul'da

Kültürel miras konusunda dünyada önde gelen kurum ve kuruluşları uluslararası alanda bir araya getirmek amacıyla 'Geçmişe Gelecek Sağla' sloganıyla gerçekleştirilen 7. Heritage İstanbul Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik ve Kütüphanecilik Teknolojileri Fuarı, 3-5 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Fuarın 3. gününde moderotörlüğünü Arkeolog Nezih Başgelen’in yaptığı 'Tarihi Belediyeler Paneli'nde Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Artar, Amasra konulu bir sunum yaptı. Panelde Türk Tarihi öğretmeni ve yazar Necdet Sakaoğlu söyleşisi yapıldı.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Sakaoğlu'na plaket taktim etti. Sakaoğlu, daha sonra Amasra Belediyesi standında konuk edildi.

Başkan Çakır'ın stantta konuk ettiği isimler arasında Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İBB Genel Sekreter yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Vakıfları Dairesi Başkanı Oktay Özel, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şube yönetim kurulu üyesi Kasım Hanik, Unesco Türkiye Milli Komisyonu komite üyesi Doç. Dr. Zeynep Eres ve İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Mehmet Özdoğan yer aldı.

Amasra Belediyesi standı, fuarın açık kaldığı süre boyunca katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

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