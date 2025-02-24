Amasra güzelliğiyle büyüledi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Amasra güzelliğiyle büyüledi

Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, güzelliğiyle adeta büyüledi. Kar yağışının ardından ilçedeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Kartpostallık görüntü dronla görüntülendi.

Bartın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken kent beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

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Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede belediye ekipleri kar temizleme çalışması yaparak yolları açık tuttu.

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Kentteki balıkçılar kötü hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki misafir de Amasra Kalesi'ni gezerek hatıra fotoğrafı çekti.

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Tarihi Amasra kalesi, Kemere Köprüsü ve Tavşan Adası beyaza büründü.

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Güneşin açmasıyla ilçede bulunanlar bol bol fotoğraf çekip, güzel manzaranın keyfini çıkardı.

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UNESCO geçici miras listesinde bulunan kar ile beyaza bürünen Amasra'nın seyirlik manzarası dronla havadan görüntülendi.

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Amasra güzelliğiyle büyüledi

Amasra güzelliğiyle büyüledi

Amasra güzelliğiyle büyüledi

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