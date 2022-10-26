TBMM Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu ilk kez toplandı. Rapor 3 ayda hazırlanacak

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Tesisin daha 10 gün önce denetlendiği ortaya çıkmıştı. Patlamanın ardından ilçeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

AKP'Lİ YILDIZ: HUKUKİ SÜREÇ İŞLİYOR

"Acı üzerinden siyaset yapmayacağız. Komisyonda her türlü görüşe yer verilecek" diyen Yıldız, objektif ve gücünü şeffaflıktan alan bir yapıyla bütün görüşlerin olabildiğince açık ifade edileceğini belirtti. Sektör temsilcileri, akademisyenler, alanda uzman özel sektörden temsilcilerinin de Komisyonda sunum yapacaklarını söyleyen Yıldız, "21 kişilik Komisyonumuz, inşallah 3 aylık süre içinde raporunu tamamlayacak. Gerek görülmesi halinde 1 aylık ek süre için Genel Kurula müracaat edilecek" diye konuştu.

Komisyonun hazırlayacağı raporun tavsiye kararı niteliğinde olacağını anlatan Yıldız, "Hukuki bir süreç işliyor. Hukuki süreci etkilememiz tabii ki söz konusu değil. Burada yapacağımız çalışmalar, TBMM'den yetkisini alan ve gücünü yine millet adına kullanan bir komisyon tarafından icra edilecek. Hep 'Allah vermesin' deriz. Kendi çocuğumuz olsa nasıl araştıracaksak bunu böyle araştırmamız lazım. Empatinin daha ötesinde bir iş bu. Çünkü oradaki aileler bize emanet ediyor. Bunu hepimiz yüreğimizde hissediyoruz. Bu sorumluluk içinde çalışacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ DEMİRTAŞ: HALEN GÖZALTI VE TUTUKLAMA YOK

CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, Amasra'daki maden faciasının ihmaller zinciri sonucunda yaşandığını, olayın bütün yönleriyle açığa çıkarılması gerektiğini belirtti. "Bu, siyaset üstü ve siyaset dışı bir mesele" diyen Demirtaş, Komisyon'un, bu acıların bir kez daha yaşanmaması anlayışıyla çalışması gerektiğini dile getirdi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Facianın ardından geçen 12'nci gündeyiz. Soruşturma devam ediyor ama halen gözaltı ve tutuklama yok" dedi. Maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin bekleyişinin sürdüğünü ifade eden Bankoğlu, "Savcılık soruşturması sürüyor ama idari açıdan da ne bir görevden el çektirme, görevden alma ne de istifa var. Aileler bu işin sorumlularının cezasını çekmesini istiyor" dedi.

Bankoğlu, hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin de Komisyon'da dinlenmesini istediklerini kaydetti.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise tedbirlerin yeterince alınmadığını dile getirerek, "Yaşanan facia, bir doğal afet değil. Olay bir kaçınılmazlık senaryosu üzerine kurulmak istenebilir ama bu olayda bir kaçınılmazlık söz konusu değil" diye konuştu.

MHP'Lİ KAŞIKÇI: AİLEMİZİN BİRER FERDİ GİBİ

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, "Amasra'da hayatını kaybeden 41 vatandaşımız ailemizin birer ferdi gibi. Onların başına gelen ihmal veya ihmaller zinciri varsa bunların aydınlığa kavuşturulması için çalışmalarımızı bu anlayışla yürüteceğiz" ifadesini kullandı.

"Bu acı bütün milletimizin acısı oldu. Hepimizin yüreği yandı" diyen MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, kazanın ardından 6 savcının görevlendirildiğini; soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Çetin, konuşmasına şöyle devam etti:

Maden işçiliği dünyanın en riskli işlerinden. Teknolojinin gelişmesine, alınan tedbirlere rağmen bu riskleri azaltmak mümkün ama tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Özellikle grizu patlamalarına yer altı madenciliğinde çok rastlıyoruz. Olayı, TBMM'nin bize verdiği yetkilerle araştıracağız. İhmal varsa gerekli cezaya çarptırılması hepimizin temennisi.

AKP'Lİ ÖZKAYA: MAALESEF KAZALAR OLUYOR

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, "Bize düşen, tedbirleri en üst düzeyde almak ve alınmasını temin etmek. Bizde de dünyada da maalesef kazalar oluyor. Burada bu acıyı daha büyütmekten ziyade kazaların nedenlerini öğrenip yenilerinin meydana gelmemesi için en üst düzeyde gayret edeceğiz" dedi.

Yer altı madenciliğinin dünyadaki en zor işlerden olduğunu, taş kömürünün ise bunlardan en zoru olduğunu söyleyen AKP Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "Türkiye'deki kömür havzaları tektonik hareketlerle beraber çok kırıklı bir yapı, faylı. Avrupa'da damarların eğimi 15, Zonguldak'ta damarların eğimi 45 derece. Orada nasıl bir teknoloji uygulayacaksınız? Aynısı Amasra'da da... Tektonik olarak faylarla kırıklı bir yapı, orada da damarın eğimi yüksek" diye konuştu. (AA)