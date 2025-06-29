Amasra’da iğne atsan yere düşmüyor

Okulların kapanması ve sıcaklıkların artmasının ardından yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Bartın'ın Amasra ilçesinde hafta sonunda yoğunluk yaşanıyor.

Tarihi dokusu, ilçenin her köşesinden görünen deniz manzarası ve Tavşan Adası gibi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini etkileyen Amasra ilçesi, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yerli turistlerin akınına uğruyor.

Kayıtlı 6 bin 600 nüfusa sahip ilçe, günübirlikçi turistlerle birlikte hafta içerisinde nüfusunun 2-3 katı insanı misafir ederken, hafta sonlarında ise bir günlük ziyaretçi sayısı nüfusun 6 katına kadar ulaşıyor. Bayramlarda ise ziyaretçi sayının nüfusa oranı 8-9 katına kadar ulaşabiliyor.

Amasra, muhteşem doğası, denizi, balığı ve tarihi ile başta Uzak Doğu ülkeleri ile Avrupa ülkelerinden turistlerden de rağbet görüyor. Ziyaretçiler, ilçede güneşin, denizin, manzaranın, sesizlik ve huzurun tadını çıkarıyor.

İlçeye ilk kez gelenler de daha önceden gelenler de tekrar Amasra'ya gelmek istediklerini ifade ediyor.

Amasra Kalesi'ni de gören turistler, Ağlayan Ağaç ve Amasra Müzesi'ni, tarihi çarşıyı, Kemere Köprüsü'nü de geziyor.

Osmanlı'nın Kardeniz'de fethettiği son kale olan ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın çeşm-i cihan, yani "dünyanın göz bebeği" olarak tanımladığı Amasra'ya gelen tatilciler dünyaca ünlü Amasra salatası ve taze balık ziyafeti de çekebiliyor. Bol bol fotoğraf çekilen ziyaretçiler, sıcaktan bunaldıklarında ise Karadeniz'in serin sularında yüzme keyfini çıkarıyor.

Yoğun ilgi nedeniyle otel ve konaklama yerlerindeki doluluk oranları yüzde 80'lere ulaşan ilçede huzuru bozacak ve eğlenceyi bozacak durumlar yaşanmaması için ise üst düzey güvenlik tedbirleri de alınıyor.