Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor

Amasra'daki maden faciasında hayatını kaybedenler toprağa verilmeye başlandı. Onlardan biri de 33 yaşındaki Selçuk Ayvaz'dı. Evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenilen Ayvaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Uğurlar köyündeki evine getirildi.Selçuk Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Burada helallik alınmasının ardından maden işçisinin naaşı, cenaze namazının kılınacağı köy camisine taşındı. Cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziyeleri kabul eden Ayvaz'ın ailesine baş sağlığı diledi.

Törende, bir yakını tarafından Ayvaz'ın tabutunun başına getirilen 4 yaşındaki kızı Asel Meva bir süre babasının tabutuna dokundu.

Törene Ayvaz'ın yakınlarının yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Hayatını kaybeden maden işçisi Selçuk Ayvaz'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamada hayatını kaybeden Berkay Pınaroğlu için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Patlamada yaşamını yitiren 23 yaşındaki Pınaroğlu için Bartın'ın Muratbey köyünde cenaze namazı kılındı.Namaza, Pınaroğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Dönmez ve TÜRK İŞ Başkanı Ergün Atalay da katıldı.Berkay Pınaroğlu için Fatiha okuyan Dönmez, tabutun taşınmasına da omuz verdi.

Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerden Aziz Köse'nin cenazesi Bayıryüzü Köyü'nde defnedildi.

Aziz Köse'nin (33) cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Bayıryüzü köyündeki evinin önüne getirildi. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Köse'nin cenazesi, Bayıryüzü Köyü Camisi'ne götürüldü.

Maden işçisinin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, madenci arkadaşları ve vatandaşların katıldığı cenaze töreninde amca Necati Köse, yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Aziz Köse'nin cenazesi, namazın ardından köydeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Köse'nin amcası Necati Köse, AA muhabirine, 3 sene önce kurayla işe giren yeğeninin bir yıl önce düğün yaptığını, 15 gün önce de baba olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden işçilerden Emrah Kaval'ın cenazesi toprağa verildi.Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Kaval'ın cenazesi, yakınları tarafından Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Aladağ Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Kaval için burada helallik alındı, dua edildi. Cenaze töreninde, Kaval'ın yakınlarının ayakta güçlükle durduğu ve gözyaşı döktüğü görüldü.Maden ocağında 3 yıl önce çalışmaya başladığı öğrenilen Kaval'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Törene Kaval'ın yakınlarının yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ile madenci arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Patlamada yaşamını yitiren işçilerden Emrah Kaya'nın cenazesi toprağa verildi.Evli ve 2 çocuk babası Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Bartın Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kaman köyüne getirildi. Evinin önünde helallik alınmasının ardından Kaya'nın cenazesi, köy mezarlığına götürüldü.

Maden işçisinin cenazesi, burada öğle vakti kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.