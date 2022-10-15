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Amasra'daki faciada hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı

Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi'nde yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Kimlik tespitleri yapılan maden şehitleri yakınlarına teslim ediliyor.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 12:20
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Amasra'daki faciada hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı

Amasra'daki faciada hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı
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Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı. Bartın Devlet Hastanesi Morgundaki cenazeler kimlik tespitlerinin ardından ailelerine verildi. Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk

oluşturdu. 

 

 

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