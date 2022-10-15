Amasra'daki faciada hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı

Bartın Amasra'da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında hayatını kaybeden madencilerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı. Bartın Devlet Hastanesi Morgundaki cenazeler kimlik tespitlerinin ardından ailelerine verildi. Amasra maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden madencilerin yakınları Bartın Devlet Hastanesi morgu önünde yoğunluk
oluşturdu.
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