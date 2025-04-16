Amasya Belediyesi’nde yeni atamalar ve görev değişiklikleri

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Belediye kadrosuna 2 başkan yardımcısı daha atandığını, 7 birim müdürlüğüne de yeni görevlendirmeler yapıldığını söyledi.

Amasya Belediyesi’nde 2 olan başkan yardımcılığı sayısının 4’e çıkarıldığını ve bazı birim müdürlüklerine de yeni atamalar gerçekleştirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Turgay Sevindi, açıklamasında şunları kaydetti:

“Belediyemiz bünyesinde görev yapan mevcut Başkan Yardımcılarımıza iki yeni mesai arkadaşımızı daha dahil ederek, toplam sayımızı 4'e çıkardık. Ayrıca, siyaseten mülakatlar ülkemizde derin yaralar açmaktadır. Bizler için yeni müdür arkadaşlarımızın yazılı görevde yükselme sınav sonuçları kıymetlidir. Bizde yazılı sınavı kazanan tüm arkadaşlarımızın müdürlük atamalarını gerçekleştirdik. Yeni görevlerine atanan tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

Bu kapsamda başkan yardımcılıklarına Mustafa Öztürk ve Tuncay Karabay atanırken, Destek Hizmetleri Müdürü Ali Acar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Hülya Kazan, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Oğuzhan Sütçü, Hal Müdürü Mustafa Göl, Park ve Bahçeler Müdür Selcen Zeynep Çolak, Bilgi İşlem Müdürü Ali Serdar Atlı ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olarak ta Mehtap Aksoy görevlendirildi.