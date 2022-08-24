Amasya Göynücek SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Amasya Göynücek, SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

22 – 38 yaş arasında olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

En az ilkokul mezunu olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adli sicil belgesi

Kimlik fotokopisi

İkametgah

Nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu