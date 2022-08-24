Amasya Göynücek SYDV işçi alacak

İŞKUR’da yayımlanan ilana göre; Amasya Göynücek, SYDV, geçici olarak temizlik elemanı olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
22 – 38 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Adli sicil belgesi
Kimlik fotokopisi
İkametgah
Nüfus kayıt örneği
Sağlık raporu
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