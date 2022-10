Amasya Merkez’de icradan satılık tarla

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Amasya İl, Merkez İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 487 Ada, 7 Parsel, Suluova Merkez Yenidoğan Mahallesinde bulunan 487 ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda herhangi bir tarımsal faaliyetin olmadığı görülmüştür.

Söz konusu taşınmaz Suluova Belediyesine ait her türlü hizmeti (su, yol ,elektirik, çöp, aydınlatma vs.) almaktadır. Parselin yer aldığı çevrede yapılaşmaların olduğu (ev vb.) görülmüştür. Tapuda Tarla vasfında 2.065,10 m2 olan 487 ada 7 parsel nolu taşınmaz her ne kadar cins değişikliğine gidilmediyse de gerek çevresindeki yapılaşmalar gerek taşınmazın mevcut durumu vekullanımı itibariyle tarla olarak değerlendirilmesi durumun da taşınmazın gerçek değerinin çok altında bir değerin ortaya çıkacağı sebebiyle zirai gelir metoduna göre arazi değeri hesaplanmamıştır.

