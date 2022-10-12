12 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Amasya Merkez’de icradan satılık tarla

T.C. Suluovaicra Dairesi tarafından Amasya Merkez'de 2.065 m² tarla mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:35
Takip Et

Amasya Merkez’de icradan satılık tarla

Amasya Merkez’de icradan satılık tarla
+
Aa
-

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Amasya İl, Merkez İlçe, YENİDOĞAN Mahalle/Köy, 487 Ada, 7 Parsel, Suluova Merkez Yenidoğan Mahallesinde bulunan 487 ada 7 parsel nolu taşınmaz üzerinde ekonomik anlamda herhangi bir tarımsal faaliyetin olmadığı görülmüştür.
Söz konusu taşınmaz Suluova Belediyesine ait her türlü hizmeti (su, yol ,elektirik, çöp, aydınlatma vs.) almaktadır. Parselin yer aldığı çevrede yapılaşmaların olduğu (ev vb.) görülmüştür. Tapuda Tarla vasfında 2.065,10 m2 olan 487 ada 7 parsel nolu taşınmaz her ne kadar cins değişikliğine gidilmediyse de gerek çevresindeki yapılaşmalar gerek taşınmazın mevcut durumu vekullanımı itibariyle tarla olarak değerlendirilmesi durumun da taşınmazın gerçek değerinin çok altında bir değerin ortaya çıkacağı sebebiyle zirai gelir metoduna göre arazi değeri hesaplanmamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
1
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'nin akrabasından zehir zemberek açıklama
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
2
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Yerin altı fokurduyor diyen Kassandra Güneş tutulmasında yaşanacakları açıkladı
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
3
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Araç muayene ücretlerine dev zam. Araç sahiplerini bu zamla çıldıracak Araç muayenesi özel hastanede muayene ücretini geçecek
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
4
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Mehmet Ali Çelebi Metin Feyzioğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına kimsenin yapmadığı yorumu Yılmaz Özdil yaptı
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
5
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Son 8 günde 5. girişim... Beyoğlu’nda görevli polis memuru intihar etti!
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
6
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Uğur Dündar paylaşımında Sedat Peker’i etiketlediği için Süleyman Soylu şikâyetçi olmuştu. Mahkemeden karar çıktı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
7
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿Rusya vanayı kapatınca Avrupa ülkeleri soluğu Türkiye'de aldı
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿e-Devlet başvurusuyla 17 bin 500 sabıka kaydı silindi
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿Niğde'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿FITCH'ten dolar uyarısı. Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
﻿2 farklı tarihi eser operasyonunda 211 sikke ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.