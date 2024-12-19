Amasya merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltılar var!

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık faaliyetlerini ortaya çıkarmak ve yeni mağduriyetlerin yaşanmasını önlemek için yürüttükleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, teknik ve fiziki takiplerin ardından, şüphelilerin sosyal medya üzerinden satışa sundukları elektronik ürünler için ön ödeme alıp, ürün teslim etmeyerek 30'dan fazla kişiyi mağdur ettiklerini tespit etti.

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Amasya, İstanbul ve Samsun'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Amasya Adliyesi'ne sevk edildi.