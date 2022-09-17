Amasya Suluova SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Amasya Suluova SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
40 yaşını doldurmamış olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Askerlikle ilişiği olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Seyahat engeli olmamak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Ehliyet
Askerlik belgesi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
Yerleşim yeri belgesi
2 adet fotoğraf
Özgeçmiş
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