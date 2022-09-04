Birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu öldürdü

Alınan bilgiye göre, Alpaslan köyünde K.Y. (51), sabah saatlerinde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile evin önünde tartışmaya başladı.
K.Y, tartışma sırasında Kaya ile oğlu Anıl Kadir Babal'a (19) tabancayla ateş etti.
Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, K.Y. kaçtı.
Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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