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Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi 24 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28.11.2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 12:16
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Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak

Amasya Üniversitesi 24 öğretim üyesi alacak
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Basın ilanda yer alan bilgilere göre Amasya Üniversitesi Rektörlüğü: “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve “Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ” ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere www.amasya.edu.tr web sayfasında yer verilmiştir.

Başvuru süresi Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Başvuru Başlama Tarihi : 14.11.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 28.11.2022

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