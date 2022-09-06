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Amasya Üniversitesi personel alacak

Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi 4 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 06:19
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Amasya Üniversitesi personel alacak

Amasya Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete’de Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine ve "Amasya Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi "ne göre öğretim üyesi alınacaktır. ilan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve detaylı bilgilere https://www.amasya.edu.tr/ web sayfasında yer verilmiştir.” Denildi.

Başvuru süresi Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Son başvuru tarihi 20 Eylül 2022 olarak açıklandı. 

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