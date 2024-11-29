Amasya’da 2 milyon liralık fore kazığı hırsızlığı

Kaynak: DHA
Amasya’da 2 milyon liralık fore kazığı hırsızlığı

Amasya’nın Suluova İlçesi’nde bir depoda 2 milyon lira değerinde inşaat yüklerini sağlam zemin ile buluşmasını sağlayan fore kazık demirlerini çaldığı iddia edilen 5 kişi düzenlenen baskınla yakalandı.

Suluova ilçesinde özel bir şirketin deposundan 20 Ekim günü, inşaat malzemesi fore kazık demiri çalındı. Şüphelilerin yakalanması için Amasya İl Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş Timleri tarafından özel ekip kuruldu.

Geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, depodaki hırsızlıkla ilgili şüpheliler İ.B. (33), A.Ö. (35), İ.Ö. (38), V.C. (50) ve H.Ç'yi (56) düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden İ.B. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya’da 2 milyon liralık fore kazığı hırsızlığı

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