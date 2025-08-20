Amasya’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: İHA
Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, Uzunoba köyü yakınlarında seyir halindeyken M.K'nın kullandığı 05 DK 431 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan otomobiller şarampole sürüklendi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin de aralarında olduğu 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

