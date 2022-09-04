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Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'nın Taşova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 04:52
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Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.49'daki deprem, 6,97 kilometre derinde kaydedildi. (AA)

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