﻿Amasya'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.49'daki deprem, 6,97 kilometre derinde kaydedildi. (AA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amasya'nın Taşova ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.49'daki deprem, 6,97 kilometre derinde kaydedildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.