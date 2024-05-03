Amasya’da 83 tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Tatar köyünde yaşayan T.G. isimli şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri pazarlamaya çalıştığı ihbarı alındı.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalar esnasında; 2 adet detektör, 12 adet sikke olduğu değerlendirilen madeni para ile 71 parça tarihi eser olduğu düşünülen obje ele geçirildi.

T.G ile birlikte tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı tespit edilen M.D. isimli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.