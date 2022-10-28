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Amasya'da alışveriş merkezindeki yangın

Amasya’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen ikisi itfaiye eri 7 kişinin tedavisi devam ediyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 22:14
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Amasya'da alışveriş merkezindeki yangın

Amasya'da alışveriş merkezindeki yangın
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Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, tedavi altına alınan yaralıları, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sarı, gazetecilere burada yaptığı açıklamada, “Allah’a şükür can kaybımız yok. Amasya halkına ve esnafımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız var. İkisi bizim personelimiz, 5’i ise iş yerinin çalışanları. Çok şükür sağlıkları yerinde." dedi.

Mehmet Sarı, yangının çıkış nedeninin gerekli incelemelerin ardından belirleneceğini kaydetti.

Dumandan etkilenen alışveriş merkezi çalışanlarından Yasemin Meral ise, yangın esnasında aklına Amasra'da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilerin geldiğini söyledi.

Meral, "Her şey saniyeler içinde oldu. Kaçmaya zaman bulamadık. O an aklıma gelen tek şey 'acaba maden işçileri dumana nasıl dayandı?' sorusu oldu. Allah böyle durumları kimseye yaşatmasın.”dedi.

Olayda yaralanan alışveriş merkezi çalışanlarından Özge Cenik de "Duman her tarafı sarmıştı. Biz de terasa çıktık. Çatıda çok fazla dumana maruz kaldık. Ama çok şükür şu an iyiyiz. Bizi kurtaran vatandaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsi seferber oldular. İtfaiye Müdürlüğü personeli de aynı şekilde..." diye konuştu.

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