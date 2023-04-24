Amasya'da deprem!

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Terziköy'de saat 11.06'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
Kandilli Rasathanesi, Amasya'nın Göynücek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Terziköy'de saat 11.06'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.