Amasya’da devrilen tır sürücüsü kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amasya’da devrilen tır sürücüsü kurtarıldı

Amasya'da seyir halinde olan hurda yüklü tır sürücü hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak devrildi. Tırın devrilmesi sonrasında taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih V. yönetimindeki 46 AAV 373 plakalı tır, geç saatlerde Amasya merkez otobüs terminali yakınlarında kavşaktan yola girdikten sonra kontrolden çıkarak devrildi. Aydınlatma direğine ve bariyerlere çarparak yan devrilen tırın taşıdığı preslenmiş hurda malzemeleri yola dağıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tırın altında sıkışan sürücü için kurtarma ekipleri zamanla yarıştı. Yoğun çabalar sonucu kurtarılan sürücünün şok geçirdiği görüldü. Yapılan ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola dağılan ağır hurda malzemeleri iş makinesi yardımıyla temizlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya’da devrilen tır sürücüsü kurtarıldı

Amasya’da devrilen tır sürücüsü kurtarıldı

Amasya’da devrilen tır sürücüsü kurtarıldı

Amasya’da devrilen tır sürücüsü kurtarıldı

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