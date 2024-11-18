Amasya'da Diyabetli Çocuklar İçin Farkındalık Etkinliği

Amasya Belediyesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla diyabetli çocuklara destek olmak amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte, çocukların yaşam kalitesinin artırılması hedeflenirken, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, 'Diyabetli çocukların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplumsal farkındalık oluşturmak hayati öneme sahiptir' dedi.

Etkinlik, Amasya'da bulunan Belediye binasında gerçekleştirildi ve Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Sağlık Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla renklendi. Diyabetli çocuklar için özel olarak hazırlanan yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, 50 Tip 1 diyabetli çocuğa mangala ve drama eğitimi verildi. Ayrıca, aileler için 'Tip 1 Diyabet ile Yaşam' konulu bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Çocuk Endokrin Uzmanı Dr. Gizem Özcan Ceren ile diğer uzmanlar, ailelerin sorularını yanıtlayarak destek sağladı.

Belediye Başkanı Sevindi, çocukların yaşam standartlarını artırmak için tüm imkanların seferber edildiğini belirterek, 'Dünya Diyabet Günü, diyabetin erken teşhisinin ve tedavisinin önemini bir kez daha hatırlatıyor' şeklinde konuştu. Amasya Belediyesi, sağlık alanında farkındalık çalışmalarına devam edeceğini belirtti.