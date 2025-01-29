Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı

Samsun’da kiraladığı otomobille gelip Amasya’da bir evde hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 kişi Samsun'da düzenlenen baskınla yakalandı. Zanlılara ait yerde yapılan aramada 6 adet televizyon, tost makinesi, şofben, matkap makinesi gibi araçlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma TİMİ (JASAT) ekipleri, 23 Ocak'ta Merkez ilçesi Fındıklı Mahallesi'ndeki bir evden 5 ara kablo, 6 televizyon, tost makinesi, elektrikli şofben, 2 şarjlı matkap ve seti, 2 hızar motoru, spiral makinesi, plastik kaynak makinesi, 2 elektrikli süpürge, elektrikli ocak, dübel seti, demir kesme makinesi, 3 el feneri ve 4 pense çalınmasıyla ilgili ihbar üzerine çalışma yürüttü.

Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı

Yapılan araştırmada, şüphelinin R.K. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, evden çalınan eşyaların Samsun'un Havza ilçesindeki bir kiralama şirketine ait otomobil ile götürüldüğü öğrenildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi Havza ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesinde olayı H.D. ve H.D. ile birlikte yaptığını itiraf etti. Olayın devamında 2 şüpheli de Amasya'da yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı

Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı

Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı

Amasya’da evden eşya çalan hırsızlar Samsun’da yakalandı

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