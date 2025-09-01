Amasya’da evin garajında çıkan yangında otomobil ve traktör kullanılmaz hale geldi



Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Bağlıca köyünde Recep T.’ye ait evin garajında geç saatlerde yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayıldı. Garajdaki otomobil ve traktör kullanılmaz hale geldi. Köylüler getirdikleri tankerden kovalarla su taşıyarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evin çatısına sıçrayan alevler ekiplerin de çabasıyla söndürüldü. Yangında ev sahiplerine ait 3 koyunun da telef olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.