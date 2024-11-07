Amasya’da feci kaza: Aracın ön tekeri koptu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amasya’da feci kaza: Aracın ön tekeri koptu

Amasya’da kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön tekeri kopan otomobil yola savruldu. Kazada sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Amasya'da kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre S.'nin kullandığı 05 AJ 611 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarptı. Ön tekeri kopan otomobil yola savruldu. Kazada sürücü ile yanındaki Kader S. ve Rümeysa Ç. yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Hasar gören otomobilde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekibi çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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