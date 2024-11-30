Amasya’da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Amasya’da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

Amasya’da seyir halindeki bir tırın sürücüsü hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Taşova Dörtyol Köyü mevkiinde meydana gelen kazada tırın kupası şaha kalktı.

Edinilen bilgilere göre, Amasya'dan Erzurum yönüne doğru gitmekte olan Ersin Çelik (36) yönetimindeki 25 ABZ 740 plakalı tır, Taşova Dörtyol Köyü mevkii yakınlarında devrildi. Mermer, sıvı deterjan ve mobilya yüklü tırdan yola saçılan malzemeler, karayolunun bir süre ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Ersin Çelik yaralanırken, yol yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Çekici ve vinç yardımıyla devrilen tır kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya’da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

Amasya’da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

Amasya’da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

Amasya’da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

Amasya’da feci kaza: Tırın kupası şaha kalktı

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