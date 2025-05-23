Amasya'da feci ölüm! İş makinesinin altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Amasya'da feci ölüm! İş makinesinin altında kaldı

Amasya'nın Suluova ilçesindeki taş ocağında iş makinesi devrildi. 60 yaşındaki yaşlı adam ise altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Yüzbeyi Köyü yolu üzerinde bulunan Emek Beton Özel Taş Ocağı çalışanı Abidin G. (60) devrilen iş makinesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri Abidin G’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Amasya Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbarda, Suluova Yüzbeyi Köyü'nde faaliyet gösteren bir taş ocağında, iş kazası meydana geldiği bildirilmiştir. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirilmiş ve iş kazasında bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyoruz."

Amasya'da feci ölüm! İş makinesinin altında kaldı

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