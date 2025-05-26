Amasya’da hafif ticari araç refüjdeki su kanalına uçtu: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Amasya’da hafif ticari araç refüjdeki su kanalına uçtu: 2 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki bariyerleri aşıp yağmur suyu kanalına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki bariyerleri aşıp yağmur suyu kanalına uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat'ın Niksar ilçesinden Samsun yönüne seyir halinde olan 55 ANG 323 plakalı TOFAŞ FIAT Doblo marka aracın, Taşova'ya bağlı Yolaçan köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Refüjdeki bariyerleri aşarak su kanalına devrilen araç yan yatarak sürüklendi. Kazada sürücü Onur Y. (20) ile yolcu Taner C. D. (14) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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