Amasya'da kaçak altın operasyonu ‘3 kilo külçe altın ele geçirildi’

Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Arı'nın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, operasyona değinerek, "Yurt dışından kaçak yollarla ülkemize girişi gerçekleşen kayıt dışı 3 kilogram külçe altın ele geçirilmiştir" dedi.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda durdurulan bir yolcu otobüsünde Barış D. adlı şahsın üst aramasında kıyafetlerinin içerisinde zula şeklinde külçeden kesilerek parçalar halinde 6 adet toplamda 3 kilo altın bulundu. Altınlara el konuldu ve gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.